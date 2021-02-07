الولايات المتحدة.. مصرع 4 متزلجين وإصابة آخرين بانهيارات ثلجية في ولاية يوتا

أفادت السلطات في ولاية يوتا الأمريكية بمصرع 4 متزلجين وإصابة 5 آخرين، أمس السبت، في منطقة ترفيهية شعبية، بسبب انهيار جليدي يعتبر أكثر الانهيارات الثلجية دموية في تاريخ هذه الولاية.

إقرأ المزيد

وقالت إدارة الشرطة الموحدة لوسائل إعلام محلية إنه "تم تنبيهها بالانهيار الجليدي في حوالي الساعة 11:40 صباحا بالتوقيت المحلي، وبعد تلقيها نداء استغاثة خافت من منارة الانهيار الجليدي في ميلكريك كانيون".

وأشار الرقيب في الشرطة الموحدة، ميلودي كاتلر، إلى أن "الانهيار الجليدي الذي أحدثه التزلج، اجتاح ثمانية أشخاص، في أوائل العشرينات إلى أواخر الثلاثينيات من العمر، كانوا في مجموعتين يتجولون في الريف".

وحدث الانهيار الجليدي على ارتفاع 9800 قدم (نحو2987 مترا)، بعمق 2.5 قدم (نحو 0.7 متر)، وعرض 250 قدما (نحو 76 مترا).

وأوضحت إدارة الشرطة لمحطة تلفزيون "KSTU" أن "جميع المتزلجين الثمانية لديهم منارات الانهيار الجليدي"، وأن "الناجين تمكنوا من إخراج أنفسهم من الثلج والجليد، لكن ظروفهم الصحية غير معروفة".

وأضافت الإدارة أن "الناجين تمكنوا من العثور على الأربعة الآخرين وانتشالهم، لكنهم كانو قد فارقوا الحياة".

وتعمل فرق البحث والإنقاذ من عدة وكالات على انتشال الجثث، فيما لم يتم الكشف عن أسماء الضحايا بعد، بينما أخبر درو هارديستي من مركز "يوتا أفالانش تريبيون" أن "الضحايا كانوا من المتزلجين ذوي الخبرة، والمعروفين في المجتمع".

المصدر: "أسوشيتد برس"