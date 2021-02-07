تهديدات قائد الأركان الإسرائيلي تثير حفيظة إيران في الأمم المتحدة

رد مجيد تخت روانتشي، ممثل إيران في الأمم المتحدة، على تصريحات مسؤولين إسرائيليين، مؤكدا أن بلاده سترد بحزم ضد أي تهديدات إسرائيلية.

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وقال روانتشي في رسالة إلى المنظمة ردا على تصريحات مسؤولين إسرائيليين: "إيران سترد بحزم على أي تهديدات إسرائيلية.. إسرائيل لم تكتف مؤخرا بتصعيد التصريحات الاستفزازية والتلويح بالحرب ضد إيران فحسب، بل تنشط في التخطيط لتنفيذ تهديدات معادية".

وتابع الدبلوماسي الإيراني قائلا: "بالإضافة إلى الخطط الحالية ضد إيران، يعد الجيش الإسرائيلي عددا من الخطط العملية، لكي تكون هذه الخطط مطروحة على الطاولة".

ولفت روانتشي إلى أن تصريحات قائد الأركان الإسرائيلي مؤخرا "تعتبر انتهاكا صارخا للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا يستدعي ردا مناسبا من المجتمع الدولي".

وأكد على ان بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها القومي والرد على أي مغامرات عسكرية إسرائيلية أو أي عمل استفزازي

ودعا المجتمع الدولي إلى ردع التهديدات الإسرائيلية، قائلا :"نأمل من مجلس الأمن الدولي، انطلاقا من مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسلام العالميين، ردع السياسات غير المنضبطة لإسرائيل وتهديداتها بإشعال الحرب".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قد أعلن مؤخرا، أنه أمر الجيش بإعداد خطة لهجوم محتمل على إيران هذا العام.

المصدر: RT