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الكشف عن وضع بايدن الصحي بعد تعرضه لإصابة سابقة في القدم

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الكشف عن وضع بايدن الصحي بعد تعرضه لإصابة سابقة في القدم
Reuters
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كشف الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي جو بايدن، عن الحالة الصحية للرئيس بعد إصابته بكسور دقيقة في قدمه أواخر الشهر الماضي.

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الفحوص الإضافية تؤكد إصابة بايدن بكسور دقيقة في قدمه
الفحوص الإضافية تؤكد إصابة بايدن بكسور دقيقة في قدمه

وقال الطبيب، كيفن أوكونور، في تقريره، "خضع الرئيس بادين اليوم لفحوص دورية بالأشعة السينية (إكس) والأشعة المقطعية، والكسور الدقيقة لقدمه قد شفيت تماما"، مؤكدا على استقرار وضعه، وأن هذه الكسور قد عولجت وشفيت تماما كما كان متوقعا وسيعود لممارسة نشاطاته الاعتيادية.

وكان المكتب الرئاسي قد أعلن أواخر الشهر الماضي عن إصابة بايدن بالتواء في الكاحل، جراء انزلاقه وهو يلهو مع كلبه، وبعد إجراء الفحص حينها أعلن الطبيب الخاص بالرئيس إصابته بكسور دقيقة في قدمه وسيحتاج على الأرجح لارتداء حذاء واق لعدة أسابيع.

المصدر: RT

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