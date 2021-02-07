مستشار النمسا يؤكد استعداده لتلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، موافقة بلاده على إنتاج اللقاح الروسي داخل النمسا، بعد تسجيله من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، كما أكد استعداده للتطعيم بلقاح "سبوتنيك V".

وقال كورتس في مقابلة مع صحيفة "Welt am Sonntag"، نشرتها اليوم الأحد، إنه مستعد للتطعيم باللقاحات الروسية أو الصينية، إذا تم تسجيلها من قبل وكالة الأدوية في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المستشار النمساوي أنه "بخصوص اللقاحات، نتحدث فقط عن الكفاءة والأمان وليس عن المعارك الجيوسياسية".

كما انتقد المستشار النمساوي البيروقراطية والعمل البطيئ لوكالة الأدوية الأوروبية، التي تدرس حاليا إمكانية تسجيل اللقحات ضد فيروس كورونا.

ودعا المستشار النمساوي، في وقت سابق، إلى ترك "المحرمات الجيوسياسية"، جانبا عندما تقوم الوكالة الطبية الأوروبية (EMA) بدراسة إمكانية تسجيل اللقاحات من روسيا والصين.

وأكد كورتس في تصريح صحفي على أنه "لا مكان للمحرمات الجيوسياسية عند دراسة تسجيل اللقاحات (المضادة لفيروس كورونا)".

المصدر: نوفوستي + تاس