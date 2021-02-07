وفيات كورونا تتجاوز مليونين و309 آلاف والإصابات تقترب من 106 ملايين حول العالم

حصد فيروس كورونا حياة مليونين و309 آلاف شخص حول العالم حتى الآن، وبلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء نحو 106 ملايين.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، الصادرة اليوم الأحد، ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا، إلى أكثر من 462 ألف حالة، وبلغ إجمالي الإصابات نحو 27 مليون إصابة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت أكثر من 230 ألف حالة وفاة، ونحو 9.5 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها المكسيك التي بلغ فيها إجمالي الوفيات جراء تفشي الوباء نحو 166 ألف حالة، وتجاوزت حصيلة الإصابات مليون و926 ألفا.

وفي الهند التي تحتل المرتبة الرابعة حصد فيروس كورونا حياة نحو 155 ألف شخص، وتجاوزت حصيلة الإصابات حتى الآن 10.8 مليون إصاابة.

وفي بريطانيا أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا جراء تفشي الوباء بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 112 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 3.9 مليون إصابة، تليها إيطاليا التي تحتل المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تضررا تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 91 ألفا، وسجلت حتى الآن أكثر من مليونين و625 ألف إصابة.

وتحتل فرنسا المرتبة السابعة من حيث عدد الوفيات حيث حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو 79 ألف شخص، وتم تسجيل أكثر من 3 ملايين و376 ألف إصابة بالفيروس حتى الآن.

وتحتل روسيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات، حيث تجاوزت فيها حصيلة الوفيات 75 ألف حالة، وارتفعت فيها حصيلة الإصابات إلى أكثر من 3.9 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت ألمانيا نحو 62 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء، وبلغت حصيلة الإصابات فيها أكثر من مليونين و941 ألف إصابة.

المصدر: جونز هوبكنز