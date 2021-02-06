العثور على جثة امرأة إثر انفجار تسبب بانهيار مبنى سكني في بوردو الفرنسية

عثر المنقذون على جثة امرأة لقيت مصرعها جراء انفجار تسبب بانهيار مبنى سكني في مدينة بوردو جنوب غربي فرنسا، حسبما أفادت قناة BFMTV نقلا عن سلطات منطقة آكيتين الجديدة.

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وبحسب السلطات المحلية، فقد وقع الانفجار في حوالي الساعة الثامنة صباح اليوم السبت في المبنى الذي يوجد في طابقه السفلي مرآب للسيارات.

وأسفر الانفجار عن انهيار المبنى بالكامل، إضافة إلى تضرر مبنيين مجاورين قالت فرق الإنقاذ إنهما انهارا جزئيا.

ووفقا للفرضية الأولية فقط نتج الانفجار عن تسرب للغاز أثناء الأعمال في المرآب، إلا أن التحقيقات جارية حاليا لتحديد أسباب الحادث بشكل دقيق.

وفي وقت سابق اليوم وردت تقارير عن عثور المنقذين على رجل على قيد الحياة في مكان الحادث كان في عداد المفقودين.

وأشارت قناة BFMTV إلى أن الرجل (89 عاما) هو صاحب المرآب وتم نقله إلى المستشفى وحالته بالغة الخطورة، أما المرأة القتيلة فهي زوجته البالغة من العمر 88 عاما.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"