هولندا تتجاوز مستوى مليون إصابة بفيروس كورونا

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في هولندا، اليوم السبت، مستوى مليون حالة.

وأفاد معهد الصحة العامة المعني بمتابعة سير الجائحة في هولندا بارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4075 لتصل إلى مستوى 1001826 في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.

كما ذكر المعهد أن عدد ضحايا الجائحة ازداد خلال اليوم الماضي بواقع 61 حالة ليصل إلى مستوى 14355.

وسبق أن قال المعهد أواخر العام الماضي إن العدد الحقيقي للإصابات بالفيروس في هولندا أكثر بـ3 مرات على الأقل من الحصيلة في الإحصائية الرسمية، حيث لم يكن بإمكان السلطات الصحية إجراء تحاليل على كل المصابين لتركز، خاصة في الأشهر الأولى من الجائحة، على المرضى في الحالات الحرجة.

المصدر: "رويترز"