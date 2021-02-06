 
مباشر
عاجل
الصحة السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أشهر

ميانمار توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

أخبار العالم

ميانمار توافق على استخدام لقاح
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppxa

أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا أن سلطات ميانمار وافقت على استخدامه.

وأكد حساب "سبوتنيك V" الرسمي على "تويتر" أن ميانمار التي شهدت مطلع الأسبوع الجاري انقلابا عسكريا أصبحت الدولة رقم 21 في العالم التي تسجل اللقاح الروسي.

وأشار رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إلى أن ميانمار أصبحت أول دولة في جنوب شرق آسيا توافق رسميا على استخدام "سبوتنيك V"، لافتا إلى أنه "من اللقاحات الأكثر فعالية وأمنا ضد كورونا في العالم".

وتابع: "سيزداد عدد دول المنطقة التي تسجل اللقاح الروسي في المستقبل، لأننا نرى طلبا مرتفعا على هذا العقار ومستعدون لمساعدة الشركاء في حماية صحة مواطنيهم".

وسبق أن تسلمت ميانمار أواخر يناير من الهند مجانا 1.5 مليون جرعة من لقاح Covishield الذي ينتج في هذا البلد بناء على تكنولوجيا طورته شركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

ونشرت مجلة "لانسيت" الطبية المحترمة مؤخرا نتائج الاختبارات السريرية التي تؤكد الفعالية العالية لـ"سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.

ووفقا لبيانات منتجي اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين، تصل فعاليته إلى 91.4% مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

المصدر: RT + نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا