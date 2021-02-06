ميانمار توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا أن سلطات ميانمار وافقت على استخدامه.

وأكد حساب "سبوتنيك V" الرسمي على "تويتر" أن ميانمار التي شهدت مطلع الأسبوع الجاري انقلابا عسكريا أصبحت الدولة رقم 21 في العالم التي تسجل اللقاح الروسي.

Myanmar becomes the 21st country to register #SputnikV.



မြန်မာနိုင်ငံသည် Sputnik V ကိုမှတ်ပုံတင်ရန် ၂၁ နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ pic.twitter.com/SxGOOYo8WP — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 6, 2021

وأشار رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إلى أن ميانمار أصبحت أول دولة في جنوب شرق آسيا توافق رسميا على استخدام "سبوتنيك V"، لافتا إلى أنه "من اللقاحات الأكثر فعالية وأمنا ضد كورونا في العالم".

وتابع: "سيزداد عدد دول المنطقة التي تسجل اللقاح الروسي في المستقبل، لأننا نرى طلبا مرتفعا على هذا العقار ومستعدون لمساعدة الشركاء في حماية صحة مواطنيهم".

وسبق أن تسلمت ميانمار أواخر يناير من الهند مجانا 1.5 مليون جرعة من لقاح Covishield الذي ينتج في هذا البلد بناء على تكنولوجيا طورته شركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

ونشرت مجلة "لانسيت" الطبية المحترمة مؤخرا نتائج الاختبارات السريرية التي تؤكد الفعالية العالية لـ"سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.

ووفقا لبيانات منتجي اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين، تصل فعاليته إلى 91.4% مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

المصدر: RT + نوفوستي