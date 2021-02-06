وسائل إعلام: زعيمة ميانمار المعتقلة تتلقى لقاح كورونا

أفادت وسائل إعلام بأن زعيمة ميانمار المعتقلة، أونغ سان سو تشي، خضعت للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأفاد موقع The Irrawaddy اليوم السبت بأن سو تشي (75 عاما) التي تترأس حزب ""الرابطة الوطنية للديمقراطية" تلقت الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في مقر إقامتها الذي لا تزال قيد الحبس المنزلي فيه منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع الأسبوع الجاري.

Myanmar's detained leader, State Counselor Daw Aung San Suu Kyi, received her first dose of the COVID-19 vaccine at her home on Saturday. The de-facto leader has been detained since Monday's military coup and placed under house arrest in Naypyitaw. #WhatishappeninginMyanmar — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) February 6, 2021

وتسلمت ميانمار أواخر يناير الماضي من الهند مجانا 1.5 مليون جرعة من لقاح Covishield الذي ينتج في الهند بناء على تكنولوجيا طورته شركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

المصدر: The Irrawaddy + نوفوستي