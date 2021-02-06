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وسائل إعلام: زعيمة ميانمار المعتقلة تتلقى لقاح كورونا

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وسائل إعلام: زعيمة ميانمار المعتقلة تتلقى لقاح كورونا
Reuters Soe Zeya Tun
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أفادت وسائل إعلام بأن زعيمة ميانمار المعتقلة، أونغ سان سو تشي، خضعت للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأفاد موقع The Irrawaddy اليوم السبت بأن سو تشي (75 عاما) التي تترأس حزب ""الرابطة الوطنية للديمقراطية" تلقت الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في مقر إقامتها الذي لا تزال قيد الحبس المنزلي فيه منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع الأسبوع الجاري.

وتسلمت ميانمار أواخر يناير الماضي من الهند مجانا 1.5 مليون جرعة من لقاح Covishield الذي ينتج في الهند بناء على تكنولوجيا طورته شركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

 

المصدر: The Irrawaddy + نوفوستي

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