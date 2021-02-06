نجمة هوليوود سوزان ساراندون متضامنة مع الفلاحين المحتجين في الهند

عبرت نجمة هوليوود الأمريكية سوزان ساراندون، اليوم السبت، عن تضامنها مع الفلاحين الهنود الذين يحتجون منذ نوفمبر الماضي رفضا للإصلاح الزراعي الذي أقرته حكومة نريندرا مودي في سبتمبر.

وقالت ساراندون في تغريدة لها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أقف تضامنا مع احتجاج الفلاحين في الهند، إقرأ أدناه مَن هم ولماذا يحتجون" في إشارة منها إلى مقال حول الموضوع لصحيفة "نيويورك تايمز" أرفقته مع تغريدتها.

Standing in solidarity with the #FarmersProtest in India. Read about who they are and why they’re protesting below. https://t.co/yWtEkqQynF — Susan Sarandon (@SusanSarandon) February 5, 2021

تغريدة سوزان ساراندون، المعروفة منذ عقود بمواقفها المتعاطفة مع الطبقات العمالية والقضايا العادلة عبر العالم، تأتي بعد أيام من إعلان المغنية الأمريكية ريحانة مساندتها للفلاحين الهنود الرافضين للإصلاح الزراعي، والذي أثار موجة من ردود الأفعال المتضامنة مع المحتجين في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. والتحق بالموجة التضامنية عدد هام من الفنانين والسياسيين عبر العالم، مثيرين استياء الحكومة الهندية المركزية في نيودلهي.

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المصدر: تلفزيون "TV" الهندي/موقع "Tweeter"