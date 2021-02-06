التلفزيون الإيراني: قاليباف يتوجه إلى موسكو حاملا رسالة إلى بوتين

أفاد التلفزيون الإيراني بأن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، سيزور غدا الأحد، العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، حاملا معه رسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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وسينقل قاليباف إلى الرئيس الروسي "مواقف إيران الصريحة" حول الاتفاق النووي، وسيبحث معه بيع النفط الإيراني والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحسب التلفزيون الإيراني.

كما أشار التلفزيون إلى أن قاليباف سيلتقي في موسكو رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، فياتشيسلاف فولودين، وسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.

وكان رئيس البرلمان الإيراني قد تلقى دعوة لزيارة موسكو من مجلس الدوما الروسي منذ الصيف الماضي.

المصدر: RT