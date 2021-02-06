 
مباشر
عاجل
الصحة السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أشهر

التلفزيون الإيراني: قاليباف يتوجه إلى موسكو حاملا رسالة إلى بوتين

أخبار العالم

التلفزيون الإيراني: قاليباف يتوجه إلى موسكو حاملا رسالة إلى بوتين
Reuters SPUTNIK
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppwd

أفاد التلفزيون الإيراني بأن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، سيزور غدا الأحد، العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، حاملا معه رسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

إقرأ المزيد
موسكو: مستعدون للتعاون مع أوروبا بشأن إيران
موسكو: مستعدون للتعاون مع أوروبا بشأن إيران

وسينقل قاليباف إلى الرئيس الروسي "مواقف إيران الصريحة" حول الاتفاق النووي، وسيبحث معه بيع النفط الإيراني والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحسب التلفزيون الإيراني.

كما أشار التلفزيون إلى أن قاليباف سيلتقي في موسكو رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، فياتشيسلاف فولودين، وسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.

وكان رئيس البرلمان الإيراني قد تلقى دعوة لزيارة موسكو من مجلس الدوما الروسي منذ الصيف الماضي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا