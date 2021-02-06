إسبانيا.. اعتقال عصابة متخصصة في  تهريب مهاجرين من مليلية إلى البر الإسباني (فيديو)

أعلنت أجهزة الأمن في إسبانيا، اليوم السبت، أنها ألقت القبض على أفراد عصابة يشتبه بقيامها بتهريب مهاجرين غبر شرعيين من جيب مليلية الإسباني في المغرب إلى البر الرئيسي للبلاد.

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وجاء في بيان صدر عن الحرس المدني وقوات الشرطة الوطنية الإسبانية أن ثمانية أشخاص هم مواطنو المغرب وإسبانيا اعتقلوا أثناء العملية، وأن شخصين آخرين لا يزال التحقيق جاريا بحقهما في إطار القضية نفسها.

وبحسب البيان فقد فرضت العصابة على كل مهاجر دفع مبلغ قدره 2000 يورو مقابل نقله عبر البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب سريعة إلى البر الإسباني.

وأشار البيان إلى أن العصابة تشتبه أيضا بالبضلوع في تهريب كميات من الحشيش من مليلية إلى إقليم أندلوسيا الإسباني الجنوبي.

وذكرت أجهزة الأمن أن العملية أسفرت عن ضبط ثلاثة قوارب سريعة و335 كغ من الحشيش و17 سيارة و7 هواتف نقالة.

المصدر: رويترز