الأمم المتحدة تفتح باب تسجيل المرشحين لمنصب الأمين العام

أطلقت الأمم المتحدة أمس الجمعة استعداداتها لانتخاب أمين عام جديد لها، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية أمينها الحالي البرتغالي أنطونيو غوتيريش في هذا المنصب.

وأعلن رئيس الجمعية العامة، فولكان بوزكير، والمندوبة البريطانية الدائمة باربرا وودوارد، التي تترأس حاليا مجلس الأمن الدولي، في رسالة مشتركة عن فتح باب تسجيل المرشحين لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

Today I issued a joint letter with #UNSC President @UKUN_NewYork to set in motion the selection and appointment process of the Secretary-General.

I am committed to ensuring that the process remains guided by the principles of transparency and inclusivity. https://t.co/yA2rxalFyK — UN GA President (@UN_PGA) February 5, 2021

وعرضت الرسالة على الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة تقديم أسماء مرشحيها لأرفع منصب في المنظمة، مشيرة إلى أن حوارات غير رسمية مع المرشحين المقترحين ستجرى قبل بدء عملية تصفية المرشحين في مايو أو يونيو.

وكان غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر القادم، قد أعلن الشهر الماضي عن نيته الترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

من جانبها، بعثت مندوبة هندوراس لدى الأمم المتحدة، ماري اليزابيث فلوريس فلاك، رسالة أخرى أشارت فيها إلى أن امرأة لم تشغل حتى الآن منصب الأمين العام في المنظمة، ودعت الدول الأعضاء إلى ترشيح نساء إلى هذا المقعد.

المصدر: أسوشيتد برس