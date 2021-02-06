الدنمارك تبحث عن شريك للمخترع القاتل مادسين

أفادت صحيفة "Ekstra Bladet" الدنماركية بأن التفتيش بمنزل جيني كوربين، زوجة المخترع الدنماركي بيتر مادسن، المسجون مدى الحياة بتهمة القتل، يهدف للبحث عن شريكه في الهروب من السجن.

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ودققت الصحيفة أن التفتيش أجري في شقة كوربين بمدينة سالو الفنلندية بطلب من الشرطة الدنماركية.

وكتبت: "جاء في أمر التفتيش أنه أجري بطلب من الشرطة الدنماركية ويعتمد على الاشتباهات بأن احدا ساعد في تنظيم هروب المسجون بيتر مادسن في 20 أكتوبر الماضي".

وأرادت الشرطة البحث عن الوثائق أو الكتب أو المخطوطات الكتابية التي قام مادسن بنقلها لزوجته أثناء لقاءاتهما في السجن، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر.

وفي تعليقها على هذا التفتيش نفت كوربين تورطها في تنظيم هروب زوجها من السجن.

من جهته أعلن محامي مادسن، أندرس لارسين، أن الشرطة أكدت له واقع التفتيش، مضيفا أيضا أن كوربين لا تواجه أي اتهامات بهذا الشأن.

وتبدأ في الدنمارك في 9 فبراير الجاري محاكمة مادسن في قضية الهروب من السجن.

وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق بأن بيتر مادسن، المخترع الدنماركي البالغ من العمر 49 عاما، الذي قضت المحكمة بسجنه مدى الحياة بتهمة مقتل الصحفية السويدية، كيم وال، قام في 20 أكتوبر عام 2020 بالهروب من السجن في كوبنهاغن. وتم القبض عليه بعد 3 ساعات من الهروب. وتدل المعلومات التمهيدية على أن المدان كان هدد حراس السجن بالسلاح، كما أخذ طبيبة نفسية رهينة معه عند هروبه. وسمح الحراس له بمغادرة السجن بغية عدم تعريض حياة الرهينة للخطر.

المصدر: نوفوستي