إيران تفتتح خط إنتاج "سلاح قيم لمواجهة التهديدات"

افتتحت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم السبت خط إنتاج جديد للصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطائرات، بحضور قائد الأركان ووزير الدفاع.

وقال قائد الأركان اللواء محمد باقري خلال الافتتاح: "صناعات إيران الدفاعية لعبت دورا في قدراتنا الردعية" منوها بأنه "لاخيار أمام إيران سوى تعزيز قوتها، وقواتنا المسلحة مصرة على الحفاظ على الاستقرار والأمن في إيران بقوة".

وأوضح باقري أن خط الإنتاج هذا في الواقع يعتبر "كأحد أكثر خطوط الإنتاج الفريدة من نوعها لصواريخ الدفاع الجوي قصيرة المدى في المنطقة، بما تتمتع به من تقنيات متقدمة في مجالات الليزر والبصريات والتوجيه والتحكم، يمكن أن تلبي الاحتياجات التشغيلية للقوات المسلحة، وهي سلاح قيم في مواجهة التهديدات".

وأضاف قائد الأركان أن الصواريخ المنتجة في خط الإنتاج الجديد يصل مداها إلى 5 كيلومترات، وقادرة على إصابة الأهداف الجوية المتحركة، محمولة على الكتف.

وأكد باقري أن "الصناعة الدفاعية الإيرانية ركن رئيسي في قوتنا الوطنية، وهي قادرة على تأمين احتياجاتنا العسكرية من دون الحاجة إلى الخارج".

وذكر مراسلنا أن إيران بدأت العمل في مصنع لإنتاج الوقود الصلب المركب بهدف تأمين وقود الصواريخ المستخدمة في المعارك البرية.

المصدر: RT