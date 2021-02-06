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اعتبارا من 15 فبراير.. قرار جديد يهم الحوامل ومرضى الربو والسمنة المفرطة في نيويورك

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اعتبارا من 15 فبراير.. قرار جديد يهم الحوامل ومرضى الربو والسمنة المفرطة في نيويورك
Reuters
أرشيف
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أصبح بإمكان النساء الحوامل ومرضى الربو والبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة الحصول على لقاح فيروس كورونا في نيويورك اعتبارا من 15 فبراير.

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وفي هذا الصدد، أعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، أمس الجمعة، أنه كان يود توسيع هذه القائمة لتشمل الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة.

وقال كومو: "سكان نيويورك المصابون بأمراض مصاحبة وظروف أساسية موجودون في جميع أنحاء الولاية، إنهم مدرسونا ومحامونا ونجارونا، بالإضافة إلى الأطباء الذين يحافظون على سلامتنا كل يوم، وهم من السكان المتأثرين بشدة".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتطعيم الفئات الضعيفة من السكان الذين عانوا أكثر من غيرهم، لأننا نوزع إمدادات محدودة للغاية من اللقاحات، ويشكل الأشخاص المصابون بأمراض مصاحبة 94 بالمائة من وفيات كورونا في الولاية".

وتابع كومر: "لهذا السبب سنفتح الأهلية للأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة اعتبارا من 15 فبراير، ونمنح المستشفيات القدرة على استخدام جرعات إضافية لديهم للتعامل مع هؤلاء السكان".

وقامت نيويورك بتطعيم 75 في المائة من موظفي المستشفيات، لكنها لم تبدأ بعد في تطعيم عامة الناس.

المصدر: Daily mail

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