البرازيل تتجاوز مستوى 230 ألف وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، عن تسجيلها 50872 إصابة و1239 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتتجاوز حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد مستوى 230 ألف شخص.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 50872، مقابل 56873 في بيانات الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 9447165 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1239 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1232 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 230034 شخصا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: "رويترز" + وكالات