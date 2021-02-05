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وزير خارجية فرنسا يعلن عن إجراء محادثات مع بريطانيا وألمانيا وأمريكا حول إيران

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وزير خارجية فرنسا يعلن عن إجراء محادثات مع بريطانيا وألمانيا وأمريكا حول إيران
Reuters CHARLES PLATIAU
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن إجراء "مباحثات مهمة" مع بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة حول التعامل مع "التحدي النووي والأمني" من جانب إيران.

وكتب لودريان على "تويتر"، اليوم الجمعة: "كانت لدينا مباحثات معمقة ومهمة حول إيران مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب للتعامل معا مع التحديات النووية والأمنية في المنطقة".

وأضاف لودريان أن الوزراء تناولوا أيضا "بعض القضايا الملحة الرئيسية الأخرى"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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وكانت مصادر أمريكية قد تحدثت أمس الخميس عن إجراء اتصال بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وأصبح ذلك أول اتصال لوزراء خارجية الدول الغربية التي وقعت الاتفاق النووي مع إيران في 2015، بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى السلطة في واشنطن.

وكان مسؤولون في فريق الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قد تحدثوا في وقت سابق عن إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وعن ضرورة مناقشة قضايا أخرى متعلقة بإيران.

المصدر: RT

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