البيت الأبيض: اجتماع لجنة قادة مجلس الأمن القومي سيركز على الشرق الأوسط

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع بأعضاء مجلس الأمن القومي اليوم الجمعة لبحث الشرق الأوسط لكنها أوضحت أن الاجتماع لن يتخذ أي قرارات.

وذكرت المتحدثة في إفادة صحفية بالبيت الأبيض، أن "التركيز سينصب بشكل عام على الشرق الأوسط. إنني متأكدة من أن إيران ستكون جزءا من المناقشات.. لن يتخذ الاجتماع قرارات"، مشيرة إلى أن الرئيس جو بايدن لن يحضر الاجتماع.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قد غردت في وقت سابق من اليوم، بأن مجلس الأمن القومي سيستضيف، خلال اليوم الجمعة، اجتماعات سياسية مشتركة مع عدد من الوكالات، وستشمل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الشرق الأوسط.

ولفتت بساكي، في التغريدة، إلى أن اجتماع المجلس يجب ألا يكون مفاجئا، وأنه "جزء من مراجعة السياسة الجارية، وليس حاسما".

وأضافت في تغريدة أخرى، أنه "لا توجد سياسات معلقة يمكن الإعلان عنها، سنتشاور على نطاق واسع مع الكونغرس والشركاء قبل اتخاذ أي قرارات".

وأكدت بساكي أن "الاجتماع دليل على عودة العمل بين مختلف الوكالات، بعد أربع سنوات طويلة من عملية اتخاذ قرارات بدوافع شخصية"، في إشارة إلى سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب.

It should come as no surprise that the National Security Council is hosting interagency policy meetings, including on a broad range of issues in the Middle East, including at the Principals level. The meeting today is part of an ongoing policy review. It is not decisional. — Jen Psaki (@PressSec) February 5, 2021

There are no pending policy announcements. We will consult broadly with Congress and partners before any decisions are taken. Meeting is proof that the interagency process is back to functioning after four long years of personality-driven decision-making. — Jen Psaki (@PressSec) February 5, 2021

المصدر: وكالات