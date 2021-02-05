إسبانيا تسجل 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 28565 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير و1951 حالة وفاة خلال أسبوع بفيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا وصل إلى مليونين و941 ألفا و990 حالة.

ولم تنشر وزارة الصحة حصيلة الضحايا خلال اليوم الأخير، مشيرة إلى أن عدد الوفيات خلال الأسبوع الأخير بلغ 1951 شخصا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 61386 حالة.

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يذكر أن إسبانيا أعلنت نظام الطوارئ في أواخر أكتوبر الماضي على خلفية الموجة الثانية لوباء فيروس كورونا. وتم تمديده في وقت لاحق حتى مايو المقبل.

وانطلقت في إسبانيا حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا يوم 27 ديسمبر الماضي.

المصدر: تاس