بايدن: تقرير الوظائف يؤكد الحاجة لإقرار حزمة تحفيزية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن البيانات الجديدة التي تظهر ضعف سوق الوظائف الأمريكية تؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الكونغرس بشأن مشروع قانون لتخفيف تداعيات الجائحة.

وأضاف خلال لقائه مع كبار الديمقراطيين من مجلس النواب في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن "الناس يتضررون في حياتهم من الوباء ويمكننا مساعدتهم، وعندما نساعدهم، فإننا نساعد أيضًا قدرتنا التنافسية".

وانتعش نمو الوظائف الأمريكية بأقل من المتوقع في يناير، حيث سجلت الوظائف خسائر في الشهر السابق أكبر مما اُعتقد في البداية، ما يعزز حجة المطالبة بمزيد من أموال الإغاثة الحكومية لدعم التعافي من جائحة "كوفيد-19."

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 49 ألفا في الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات ديسمبر لتظهر خسارة 227 ألف، وظيفة بدلا من 140 ألفا في التقديرات السابقة.

والانخفاض المسجل في ديسمبر هو الأول في ثمانية أشهر ويأتي وسط تجدد القيود على الأنشطة مثل المطاعم والحانات لإبطاء زيادة في الإصابات بفيروس كورونا.

وبلغ معدل البطالة 6.3 بالمئة في يناير، لكن المعدل مُقدر بأقل من حقيقته بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم "يعملون لكنهم متغيبون عن العمل".

المصدر: "رويترز"