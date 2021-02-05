إيطاليا تسجل أكثر من 14.2 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل أكثر من 14.2 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 13.6 ألف إصابة سجلتها أمس الخميس.

وبحسب وزارة الصحة الإيطالية، "تم تسجيل 14218 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 13659 سجلتها مساء الخميس، كما تم تسجيل 377 حالة وفاة بفيروس كورونا مقابل 422 وفاة يوم الخميس".

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.

وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز