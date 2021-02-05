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محكمة تركية تقضي باستمرار حبس رجل أعمال متهم بالضلوع في انقلاب 2016

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محكمة تركية تقضي باستمرار حبس رجل أعمال متهم بالضلوع في انقلاب 2016
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قضت محكمة تركية اليوم الجمعة باستمرار حبس رجل الأعمال المعروف بالعمل الخيري عثمان كافالا الذي نفى تهم ضلوعه في محاولة الانقلاب التي وقعت في عام 2016 والمحبوس منذ أكثر من 3 سنوات.

وقررت المحكمة أيضا ضم القضية المتهم فيها بالضلوع في محاولة الانقلاب إلى القضية التي تعاد محاكمته فيها والمتصلة باحتجاجات وقعت في أنحاء البلاد في عام 2013. وكان حكم قد صدر في القضية الأخيرة بتبرئة كافالا وثمانية متهمين آخرين مما نسب إليهم.

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وفي الشهر الماضي، ألغت محكمة استئناف البراءة في قضية احتجاجات جيزي وأمرت بضم قضيتي كافالا.

وستعقد أولى الجلسات في إعادة المحاكمة في قضية جيزي يوم 21 مايو.

المصدر: رويترز

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