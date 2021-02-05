بريطانيا تطرح مشروع قانون يسمح للوزيرات بأخذ إجازة أمومة

أعلنت الحكومة البريطانية، طرحها مشروع قانون يعدل قانونا ساريا ويُجيز للوزيرات أخذ إجازة أمومة.

وقال جيمي ديفيز، الناطق باسم رئيس الوزراء في تصريحات: "من الواضح أن القوانين الحالية باتت بالية وينبغي تصحيحها، لذلك نعرض مشروع القانون هذا"، معتبرا أنه "من غير المقبول أن تضطر النساء إلى الاختيار ما بين الاستقالة من منصبهن أو أخذ إجازة للتعافي بعد الولادة".

ونص مشروع القانون، الذي تمت قراءته الأولى بعد ظهر أمس الخميس في البرلمان، في الوقت الحاضر على "منح إجازة أمومة مدفوعة لمدة 6 أشهر للوزيرات، وإحداهنّ قد تكون في المستقبل رئيسة للحكومة، على أن تُجرى مناقشته بشكل موسع أكثر في مجلس العموم".

ويأتي هذا القرار في وقت باتت الوزيرة سويلا بريفرمان في حكومة المحافظ بوريس جونسون على وشك أن تلد طفلها. ويلزمها القانون الحالي بتقديم استقالتها إن كانت تود أخذ إجازة أمومة بعد الولادة.

من جهتها، أثنت راشيل ريفز، النائب عن المعارضة العمالية على تلك الخطوة ووصفتها بأنها "ذات مغزى لحقوق النساء في البرلمان"، مبدية سرورها لكون بريفرمان ستكون "أول وزيرة في تاريخ المملكة المتحدة تأخذ إجازة أمومة مع مرتّب وتغطية مناسبتين".

وأضافت: "أمر لا يصدّق أن تكون الوزيرات أرغمن عبر التاريخ على الاستقالة أو تخفيض رواتبهن حين يقرّرن إنجاب أطفال"، مبدية أسفها لعدم تضمّن المشروع "أي بنود تتعلق بإجازة الأبوة والتبني وإجازة رعاية الطفل"، فيما اعتبرت مشروع القانون "تخطاه الزمن منذ الآن".

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون، أبدى عزمه على أخذ إجازة أبوة بعد ولاده طفله الأخير في أبريل الماضي، لكنه أرجأ الأمر في الوقت الحاضر بسبب أزمة وباء فيروس كورونا.

ولا يحق للعضوة أيضا في الوقت الحاضر، أخذ إجازة أمومة مدفوعة، حتى لو أنه لا يفرض عليهنّ الاستقالة. ولم يتم إقرار التصويت بالوكالة في البرلمان سوى العام 2019.

المصدر: وكالات