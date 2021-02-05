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عضو بفريق منظمة الصحة العالمية: معرفة منشأ فيروس كورونا قد يستغرق أعواما

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عضو بفريق منظمة الصحة العالمية: معرفة منشأ فيروس كورونا قد يستغرق أعواما
فريق من منظمة الصحة العالمية يزور ووهان الصينية
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قال عضو في الفريق الذي تقوده منظمة الصحة العالمية ويزور مدينة ووهان بوسط الصين إنه لن يفاجأ بمدى صعوبة الوصول إلى منشأ جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن الأمر "يحتاج أعواما من البحث".

وقال دومينيك دواير، خبير الميكروبات والأمراض المعدية، اليوم الجمعة، إن الفريق في ووهان دخل الأماكن التي طلب من السلطات الصينية دخولها حيث يحاول معرفة تفاصيل الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا الذي رُصد لأول مرة في ووهان.

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وقال دواير: "يعلم الجميع كيف انتشر من سوق هوانان في ووهان، لكن المفتاح هو ما حدث في هذا الوقت وقبله".

وأضاف دواير، وهو خبير أسترالي في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة المسبب للإيدز وعمل مع منظمة الصحة خلال تفشي سارس وإنفلونزا الطيور، أن "لغز" كوفيد-19 هو أن أوائل حاملي الفيروس بدون أعراض ربما لم يعلموا بإصابتهم.

وزار فريق المحققين مستشفيات ومنشآت أبحاث وسوق المأكولات البحرية الذي سجل أول انتشار للفيروس، وإن كانت اتصالاته في ووهان مقصورة على زيارات ينظمها الصينيون.

وذكر دواير أن الفريق أنهى زياراته الميدانية ويستعد لتقديم نتائجه بأوضح ما يمكن نظرا لحجم الاهتمام بتقريره المتوقع قبيل انتهاء تصريح إقامته في الصين البالغ 28 يوما تنتهي بنهاية الأسبوع المقبل.

وقال إن هناك الكثير من العمل المطلوب لمعرفة كيفية نقل الحيوانات، ومنها الخفافيش، للفيروس، فضلا عن الأجساد المضادة في أجساد المصابين المرض بدون أعراض.

المصدر: رويترز

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