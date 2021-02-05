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الشرطة الألمانية تعتقل شخصين عثرت بحوزتهما على متفجرات

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الشرطة الألمانية تعتقل شخصين عثرت بحوزتهما على متفجرات
Reuters Hannibal Hanschke
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اعتقلت الشرطة الألمانية في برلين رجلين بعد انفجار في باحة مبنى سكني، والعثور بداخله على عبوة ناسفة ومواد كيميائية، ويجري تحقيق في جميع الاتجاهات لتحديد حيثيات الحادثة.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة في برلين تم اعتقال رجلين الليلة الماضية في شونبيرغ. 

وأوضح البيان أنه بعد سماع أحد السكان صوت انفجار في فناء أحد المنازل توجهت الشرطة إلى المكان، وعثرت على عبوة ناسفة لم تنفجر بعد، وبعد فتح تحقيق تم اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 29 عاما بعد هروبه من المنزل وشخص آخر يبلغ من العمر 27 عاما.

كما عثرت الشرطة على مواد كيميائية في شقة أحد المشتبه بهم، وتعمل الجهات المختصة على تحليلها.

المصدر: "نوفوستي"

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