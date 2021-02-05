الصحة الإيرانية تسجل 80 حالة وفاة و7061 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 80 حالة وفاة و7061 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، إنه تم تسجيل 7061 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى مليون و452 ألفا و380 شخصا.

وأعلنت لاري، عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة إلى 58 ألفا و336 شخصا، بعد تسجيل 80 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت لاري إلى أن 675 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و819 من المصابين بكورونا في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية عن تعافي مليون و241 ألفا و320 شخصا من الفيروس في البلاد لغاية اليوم.

المصدر: "RT" + "تسنيم"