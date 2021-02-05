التشيك.. مصدر طبي يدعو إلى عدم رفض اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بسبب السياسة

قال خبير طبي في التشيك، إنه في حال تم تسجيل أي لقاح ضد فيروس كورونا بما فيه اللقاح الروسي "سبوتنيك v" من قبل السلطات الأوروبية، فلا يمكن منع استخدامه لأسباب سياسية.

وقال ماريان كايدوخ، مدير معهد الطب الجزيئي في جامعة بالاكي في مدينة أولوموك التشيكية، للصحفيين اليوم الجمعة، تعليقا على الاستخدام المحتمل للقاح الروسي "سبوتنيك" في التشيك، "إذا نجح هذا اللقاح أو ذاك في اجتياز عملية التسجيل من قبل السلطات الأوروبية، فلا يمكن منع استخدامه لأسباب سياسية وأسباب أخرى".

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وتابع ماريان، الذي عمل حتى نهاية ديسمبر 2020 كمنسق وطني لاختبار كوفيد 19، "في حالة وجود نقص ملحوظ في اللقاحات في ظل وباء عالمي، سأعتبر أنه من غير الأخلاقي ببساطة عدم التشجيع على استخدام لقاح أو آخر لأسباب سياسية أو لأسباب أخرى، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع اللقاح الروسي بأداء أفضل بكثير من "AstraZeneca".

ولفت كايدوخ إلى أن "اللقاح الروسي قد تم تقديمه بالفعل للتسجيل لدى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) لاستخدامه في دول الاتحاد الأوروبي. حتى الآن، من دول الاتحاد الأوروبي، بدأت هنغاريا فقط في عمليات الشراء المستقلة للقاح الروسي".

وأضاف الخبير: "أفترض أنه في المستقبل القريب، سيوافق EMA على استخدام اللقاح الروسي في دول الاتحاد الأوروبي".

من جهته، كتب أحد علماء الأوبئة التشيكيين البارزين راستيسلاف ماغيار، على موقع "تويتر" اليوم الجمعة، أن النتائج الأولية لاختبار اللقاح الروسي في 25 مستشفى وعيادة في موسكو، شارك فيها أكثر من 16 ألف شخص. أكدت فعاليتها بنسبة عالية بلغت 91.6% في اليوم الحادي والعشرين بعد التطعيم الثاني".

إلى ذلك، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية إن على جمهورية التشيك، حسب رأيه، أن تحذو حذو هنغاريا وتشتري اللقاح الروسي بمفردها، دون انتظار تسجيلها في EMA، ووفقا له، فقد أكدت بروكسل بالفعل أن تصرفات هنغاريا لا تتعارض مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى توجه اليوم الجمعة، رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش مع مجموعة من الخبراء الطبيين إلى بودابست من أجل التعرف على استخدام اللقاح الروسي في هنغاريا، وفي الأسبوع المقبل، سيقوم بابيش بزيارة صربيا لنفس الغرض والتعرف إلى اللقاح الروسي، حيث بدأت هذه الدولة فعليا في استخدام اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

المصدر: "نوفوستي"