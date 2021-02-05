نجل بايدن يعتزم نشر مذكرات بعنوان "أشياء جميلة" حول معركته مع الإدمان

أعلن هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن عزمه نشر مذكراته حول صراعه مع الإدمان على المخدرات في أبريل القادم.

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وفي مقتطفات من الكتاب، قال هانتر بايدن البالغ من العمر 51 عاما: "أتحدر من عائلة عانت من المآسي، ويربطها حب رائع غير قابل للكسر".

وهو أكبر أبناء الرئيس الأمريكي، حيث فقد جو بايدن زوجته الأولى وابنته نعومي البالغة من العمر عاما واحدا في حادث سيارة عام 1972، ثم فقد ابنه، بو بايدن، بسرطان المخ في عام 2015.

ومن المنتظر أن يصدر كتاب مذكرات هانتر المعنون "بيوتيفول ثينغز"، أي "أشياء جميلة"، في 6 أبريل القادم.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أمس الخميس، أن الرئيس جو بايدن وعقيلته جيل بايدن يدعمان مذكرات ابنهما هانتر القادمة، وهما معجبان بشجاعته في مناقشة إدمانه علانية.

وأضافت بساكي أن الكتاب سيكون شخصيا، ويتحدث عن رحلة هانتر الخاصة.

وفي يوليو الماضي، تحدث هانتر بايدن عن صراعه مع الإدمان في مقابلة مع آدم إنتوس، من صحيفة "نيويوركر".

وقال هانتر: "انظر.. الجميع يواجه الألم. كل شخص يعاني من صدمة. هناك إدمان في كل أسرة. كنت في الظلام.. في ذلك النفق. إنه نفق لا نهاية له، ولا يمكنك التخلص منه، بل تكتشف كيفية التعامل معه فقط".

وقدم هانتر تفاصيل تعاطيه للكحول والمخدرات، التي شملت أولا تعاطي الكوكايين. ودخل إلى مراكز إعادة التأهيل عدة مرات.

المصدر: أ ب