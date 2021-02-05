ظهور ملصقات دعائية معادية لروسيا في بروكسل

ظهرت في محطات النقل العام في بروكسل ملصقات دعائية معادية لروسيا تتحدث عما يسمى بـ "التدخل الروسي" في شؤون أوكرانيا وبيلاروس والجبل الأسود وتحذر من تكرار نفس السيناريو في فنزويلا.

وتعود مبادرة إجراء هذه الحملة بعنوان "لا تسمحوا لفنزويلا بأن تصبح التالية" إلى منظمة غير حكومية يقع مقرها في بروكسل. وتدعو هذه المنظمة إلى تعزيز الاتصالات الوثيقة بين فنزويلا وأوروبا. وأفادت على موقعها الإلكتروني بأنها أصدرت 3 أنواع من الملقصات. وكتبت على كل منها أن "التدخل الروسي" كان موجودا في عدد من بلدان العالم، وتواجه فنزويلا خطر "التدخل الروسي" حاليا أيضا. ويدعو مؤلفو الملقصات الاتحاد الأوروبي للتأثير على ما يحدث في فنزويلا، حيث قامت السلطات الحالية، برأيهم، بـ "الاستيلاء على مؤسسات الدولة الديمقراطية" وذلك بدعم من روسيا.

وتتحدث إحدى هذه الملقصات عن "الجواسيس الروس" الذين "حاولوا الإطاحة بالحكومة في الجبل الأسود عام 2017"، فيما تتحدث الثانية عن "العدوان الروسي ضد أوكرانيا عام 2014". أما الملقصة الثالثة فتتحدث عن "دعم الحكومة الروسية للانتخابات المزورة في بيلاروس عام 2020".

Campagne publicitaire dans les rues de #Bruxelles ....

La paranoïa anti-#russe franchit une étape de plus !

Et je suis prêt à parier que le financement de l’ONG qui organise cette campagne (qui doit être coûteuse) vient en partie de l’Union Européenne 🤔 pic.twitter.com/4rMVBxwGZf — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) February 4, 2021

ونشر نائب البرلمان الأوروبي من كتلة "الهوية والديمقراطية" وزير النقل الفرنسي السابق، تيري مارياني، صورة لهذه الملقصات على صفحته في "تويتر" واصفا هذه العملية الدعائية بأنها مظهر آخر من مظاهر "البارانويا المعادية لروسيا".

وكتب: "الحملة الدعائية في شوارع بروكسل تعني انطلاق مرحلة جديدة للبارانويا المعادية لروسيا. وأنا جاهز لأتجادل أن تمويل هذه المنظمة غير الحكومية يأتي جزئيا من الاتحاد الأوروبي".

وكانت موسكو نفت أكثر من مرة كل الاتهامات الغربية الموجهة إليها بتورطها في محاولة الإطاحة بحكومة الجبل الأسود والتدخل في الشؤون الأوكرانية. أما الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بيلاروس فكان الكرملين يعلن أن هذه الانتخابات أمر داخلي بيلوروسي، وأن موسكو تعارض أي تدخل خارجي في شؤون هذا البلد.

المصدر: RT