الحكومة الفلسطينية تدين مقتل مواطن برصاص مستوطن إسرائيلي غرب رام الله

دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قيام مستوطن إسرائيلي بقتل فلسطيني بقرية راس كركر غرب رام الله اليوم الجمعه، وطالب العالم بتوفير الحماية للشعب من "إرهاب الاحتلال ومستوطنيه".

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وكتب اشتية على صفحته في موقع "فيسبوك": "المجد والخلود للشهيد خالد ماهر نوفل الذي ارتقى بنيران مستوطنين في راس كركر هذا الصباح، والصبر والسلوان لعائلته".

مضيفا: "المستوطنون يمارسون إرهابهم بدون رقيب ويستهدفون البشر والحجر والشجر وكل ما هو فلسطيني، تحت نظر وحماية جيش الاحتلال".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني "ندين هذه الجريمة البشعة ونطالب العالم بتوفير الحماية لأبناء شعبنا من إرهاب الاحتلال ومستوطنيه".

وقتل رجل فلسطيني، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، برصاص مستوطن يعمل حارسا لمزرعة مجاورة لمستوطنة نيريا بشمال غرب مدينة رام الله.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الفلسطيني الأعزل، وصل بسيارته إلى المزرعة وحاول اقتحام منزل أحد عمالها، قبل أن يتشاجر مع عدة عمال آخرين في المكان، فأطلق عليه حارس المزرعة النار وأرداه قتيلا.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي، إنه "تم إحباط الهجوم"، وإن قواته تقوم بمسح المنطقة، خشية من وجود أشخاص آخرين.

المصدر: موقع رئيس الوزراء الفلسطيني على "فيسبوك"+"وفا"+"RT"