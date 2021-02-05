برلين ترحب بإعلان بايدن وقف سحب القوات الأمريكية من ألمانيا

رحبت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستوقف أي عمليات سحب مقررة للقوات الأمريكية من ألمانيا.

وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ستيفن سيبرت، في مؤتمر صحفي دوري إن نشر القوات الأمريكية في ألمانيا جزء من الجهود الأمنية الأوروبية وعبر الأطلسي.

وكان بايدن أعلن يوم أمس في أول خطاب له عن السياسة الخارجية بمقر وزارة الخارجية بواشنطن، أن الولايات المتحدة ستوقف أي عمليات مخطط لها لسحب قواتها من ألمانيا.

كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) "بأمر من الرئيس بايدن، ستراجع الانتشار العسكري للجيش الأمريكي في العالم وموارده واستراتيجيته ومهامه".

المصدر: "رويترز" + RT