بعد تخليه عن عضويته فيها.. رابطة ممثلي الشاشة الأمريكية تشكر ترامب

شكرت قيادة رابطة ممثلي الشاشة والاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد استقالته من الرابطة.

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وقالت رئيسة الرابطة، غابرييل كارتيريس، اليوم الجمعة، لترامب: "شكرا لك".

ورابطة ممثلي الشاشة هي جمعية نقابية تمثل حوالي 160.000 ممثل وصحفي وإذاعي، وانضم لها ترامب كعضو في عام 1989.

وفي وقت سابق، أمرت الرابطة ببدء جلسة استماع تأديبية بشأن انتهاك ترامب المحتمل لدستور المنظمة، وتمت الموافقة على هذه الخطوة بأغلبية ساحقة من قبل مجلس النقابة.

وتصرف المجلس بناء على اتهامات، بما في ذلك تلك المتعلقة بدور الرئيس السابق في اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، ودعمه لحملة تضليل "تهدف إلى تشويه سمعة الصحفيين وتهديد سلامتهم في نهاية المطاف"، بما في ذلك أعضاء رابطة ممثلي الشاشة.

من جانبه، بعث ترامب برسالة إلى كارتيريس في 4 فبراير، أعلن فيها عن استقالته من المنظمة، وأضاف أنه لا يأبه بالقرارات التي يمكن أن تؤخذ خلال الجلسة التأديبية.

المصدر: نوفوستي