أستراليا تعلن أنها تجنبت موجة ثالثة من كورونا بفضل آلية تم تطبيقها

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن بلاده تجنبت حتى الآن الموجة الثالثة من وباء كورونا، وذلك بفضل الأنظمة التي وضعتها وأثبتت فعاليتها على مدى الشهرين الماضيين.

وأمر موريسون في تصريح بعد اجتماع للحكومة، بمراجعة الطريقة التي تتعامل بها بلاده مع تفشي كورونا بمجرد بدء حملة التلقيح، مشيرا إلى أن تأثير تقدم اللقاحات سيشكل جزءا رئيسيا من مراجعة المخاطر.

وأضاف: "يمكن لبرنامج التطعيم أن يغير طريقة إدارتنا للأزمة"، مبينا أن "الأمر لا يتعلق بعدد الحالات بقدر ما يتعلق بعدد المرضى في وحدات العناية المركزة، أو البحث عن علاج لهم.. نريد فهم إعدادات المخاطر بشكل أفضل حتى نتمكن من إدارة الوباء بشكل أفضل وضمان نمو اقتصادنا وتمكن الأستراليين من العودة إلى الحياة الطبيعية قدر الإمكان".

وألمح موريسون إلى أن الأستراليين يمكنهم أن يتوقعوا العودة إلى مستوى أعلى من الحياة الطبيعية في الأشهر المقبلة، حيث ستقلل اللقاحات من حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الفيروس، محذرا من "أننا لم نصل بعد إلى هذه النقطة".

المصدر: "الغارديان"