مكتب التحقيقات الفدرالية يجري تفتيشا في منزل امرأة متورطة بهجوم الكابيتول

أفادت قناة "KDKA" الأمريكية بأن مكتب التحقيقات الفدرالية أجرى تفتيشا في منزل أم لـ 8 أطفال من منطقة ميرسير بولاية بنسيلفانيا، ريتشيل باول، المتورطة في هجوم الكابيتول الشهر الماضي.

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ونقلت القناة عن تصريح لمكتب التحقيقات الفدرالية FBI: "نقوم بالإجراءات التي صادقت عليها المحكمة في هذا المكان. ونحاول تحديد مكان وجود ريتشيل باول".

وذكرت القناة أنه يوجد هناك تسجيل فيديو لأعمال الشغب بالقرب من مبنى الكابيتول، وتظهر فيه خاصة امرأة تحمل مكبرا للصوت في يدها وتعطي تعليمات للمتظاهرين، وتحاول كسر النافذة في المبنى بالتعاون مع مجموعة من المتظاهرين. ويبدو أن المرأة تعرف خريطة المبنى، الأمر الذي قد يدل على أن الهجوم عليه كان مخططا له.

من جهته أفاد جيران الإمرأة بأن باول اختفت مع أطفالها الصغار منذ نحو أسبوع وعلى ما يبدو فإنها تختبئ في مكان مجهول.

وقام أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالهجوم على مبنى الكابيتول أثناء التظاهرات في واشنطن، الأمر الذي أوقف عمل الكونغرس الأمريكي لمدة عدة ساعات. وأسفرت أعمال الشغب إلى مقتل إحدى المتظاهرين ورجل شرطة.

المصدر: نوفوستي