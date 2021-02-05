إسرائيل تمدد العزل العام حتى الأحد ثم تخفف القيود تدريجيا

أعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان أنها مددت ثالث عزل عام في البلاد لمكافحة وباء كورونا إلى يوم الأحد المقبل، وستبدأ بعد ذلك في تخفيف القيود تدريجيا.

وذكر البيان الحكومي أنه بدءا من الساعة السابعة من صباح الأحد، سترفع القيود على الحركة داخل المدن وفيما بينها، كما يمكن إعادة فتح أماكن العمل التي لا تستقبل عملاء، وسيُسمح بدخول المحميات الطبيعية المفتوحة والمتنزهات.

وبموجب القرار، سيتم إلغاء القيود التي فرضت على الحركة والتنقل، فتح المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية والمواقع التراثية والأثرية في الهواء الطلق، فتح أماكن العمل الذي لا تستقبل الجمهور، عودة المرافق التي تقدم الخدمة الفردية، السماح بالاستلام الذاتي للوجبات من المطاعم، كما سيسمح بفتح الأكواخ أمام العائلات المصغرة.

أما بالنسبة لأطر التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، فسيتم التوصل إلى اتفاق منفصل بين وزارتي التربية والتعليم والصحة بشأنها.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "اعتبر موافقة الحكومة على توصيات وزارة الصحة وعلى توصيتي، مع بعض التعديلات البسيطة، أمرا جيدا"، داعيا "الجمهور الحرص الشديد على الالتزام بالتعليمات والتوجه لتلقي التطعيم، إذ تثبت التطعيمات فعاليتها".

وأكد أنه "كلما زاد عدد الأشخاص من متلقي التطعيمات ولا سيما الذين يبلغون 50 عاما فما فوق من العمر، سنستطيع فتح الاقتصاد تدريجيا وبصورة حذرة ومسؤولة".

وفرضت الحكومة العزل العام الثالث في 27 ديسمبر الماضي، بعد قليل من بدء إسرائيل أسرع حملة تطعيم في العالم للوقاية من الفيروس. وسجلت إسرائيل منذ تفشي الجائحة وحتى الآن ما مجموعه 675618 إصابة بكوفيد-19 و5001 وفاة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

المصدر: "رويترز" + RT