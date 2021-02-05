وزير الدفاع الأمريكي يعلن تطبيق الارتداء الإلزامي للكمامات

أعلن ‏وزير الدفاع الأمريكي، لويد اوستن، تطبيق الارتداء الإلزامي للكمامات في جميع القواعد العسكرية وحيث تواجد أي عسكري أمريكي خارج منزله.

وجاء في نص القرار الذي عممته وزارة الدفاع الأمريكية أنه "يجب على كافة الأفراد في الخدمة والمدنيين في المنشآت العسكرية، سواء في الداخل أو في الهواء الطلق، ارتداء الكمامة، في محاولة للحد من انتشار كوفيد-19، مع استثناءات محدودة"، موضحة أن "الكمامة يجب أن تغطي الفم والأنف، ولا يسمح باستخدام الكمامة المبتكرة مثل تلك التي تحتوي على صمامات تهوية أو واقيات الوجه".

وكتب أوستن في مذكرة وجهها إلى كبار قادة البنتاغون والقادة المقاتلين ووكالات وزارة الدفاع أن "كوفيد-19 هو أحد أخطر التهديدات التي تواجهها أمتنا على الإطلاق.. وكما فعلنا طوال تاريخنا، فإن الجيش سيرتقي إلى مستوى هذا التحدي. لذلك من الضروري أن نبذل قصارى جهدنا لضمان صحة وسلامة قواتنا وعائلاتنا ومجتمعاتنا حتى نتمكن من الانتصار في هذه المعركة".

وأوضح أن "الاستثناءات الوحيدة لعدم ارتداء الكمامة هي عندما يكون الفرد في منزله، بمفرده في مكتبه وبابه مغلق، عند تناول الطعام والشراب، عندما يجب إنزال الكمامة لتحديد الهوية أو عند الحاجة لاستيعاب فرد معاق".

ووفقا للقرار الذي صدر فإن أخذ اللقاحات المضادة للفيروس ليست إلزامية.

المصدر: Air Force Magazine