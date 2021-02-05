الولايات المتحدة تراجع انتشارها العسكري في جميع أنحاء العالم

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه ستتم مراجعة التموقع العسكري للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.

وقال أوستن في بيان إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) "بأمر من الرئيس (جو بايدن)، ستراجع الانتشار العسكري للجيش الأمريكي في العالم وموارده واستراتيجيته ومهامه".

وأوضح أن "إجراء هذه المراجعة سيتم بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا".

ولم يذكر وزير الدفاع الأمريكي أي تغييرات محددة قد يتم إجراؤها في إطار هذه المراجعة.

المصدر: نوفوستي