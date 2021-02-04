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الشرطة تطوق مستشفى وشارعا رئيسيا في بلدة اسكتلندية بعد "حادثين خطيرين"

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الشرطة تطوق مستشفى وشارعا رئيسيا في بلدة اسكتلندية بعد
Reuters MMA
شرطي في اسكتلندا
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قالت شرطة مقاطعة أيرشاير في إسكتلندا، مساء الخميس، إنها طوقت مستشفى وشارعا رئيسيا في بلدة كيلمارنوك بينما تتعامل مع "حادثين خطيرين" في المنطقتين.

وطلبت الشرطة من المواطنين عبر "تويتر" تجنب مستشفى كروسهاوس وشارع بورتلاند في البلدة.

وذكرت صحيفة "سكوتش صن" أنه تم إغلاق المستشفى وسط أنباء عن حادث طعن.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" إن الحادثين اللذين يتم التعامل معهما "ليسا مرتبطين بالإرهاب".

المصدر: "رويترز" + RT

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