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باراغواي تعلن توقيع اتفاق لتوريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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باراغواي تعلن توقيع اتفاق لتوريد لقاح
Reuters WANA NEWS AGENCY
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أعلن وزير الصحة الباراغواياني خوليو مازوليني عن توقيع بلاده اتفاقا مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة لشراء لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وامتنع الوزير عن الكشف عن تفاصيل العقد الموقع، مشيرا إلى أن الإعلان عن كمية الجرعات وجدول التوزيع سيتم في وقت لاحق.

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ويأتي ذلك بعد نشر مجلة "لانسيت" العلمية المختصة نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" التي أظهرت فاعليته عند 91.6%.

ومن المتوقع أن تحصل باراغواي أيضا على 300 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري عبر برنامج "كوفاكس" الدولي لتوريد اللقاحات.

يذكر أن وباء فيروس كورونا حصد أرواح 2765 شخصا في باراغواي حتى يوم الأربعاء 3 فبراير.

المصدر: رويترز

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