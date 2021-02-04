نتنياهو: الزيادة في إصابات كورونا سببها الطفرة البريطانية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل سببها طفرة الفيروس المكتشفة في بريطانيا.

وأوضح خلال اجتماع حكومي أن "الطفرة تعربد في كل أنحاء العالم...يتحدثون في ألمانيا وبريطانيا وفي دول كثيرة عن إغلاقات مشددة ستستمر لمدة أسابيع وأشهر... وأيضا في إسرائيل، الطفرة البريطانية تعربد ونسبة 80% من المرضى في إسرائيل تعود لهذه الطفرة، وهذا يدل على أن الوضع قد تغير".

ولفت إلى أن عدد المرضى بالفيروس في إسرائيل "مرتفع جدا، وللأسف طرأ انخفاض قليل جدا في عدد المرضى الذين حالتهم خطيرة، لذا تعاني المستشفيات من الضيق والاكتظاظ الشديدين".

في المقابل، أكد نتنياهو أن التطعيمات للإسرائيليين ممن هم فوق الستين عاما أسهمت في تقليل معدلات من يصابون بفيروس كورونا في تلك الفئة العمرية بواقع النصف تقريبا، كما أسهمت في تقليل الحالات الخطيرة في تلك الفئة إلى أكثر من الربع خلال الأسبوعين الماضيين.

وبدأت إسرائيل برنامجها للتطعيمات في 19 ديسمبر وقالت الحكومة إنها قامت حتى الآن بتطعيم 35 في المئة من السكان البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة.

وحددت الحكومة شهر مارس كموعد مستهدف لتطعيم 50 في المئة من السكان، إلا أن هناك مخاوف من تراجع في الإقبال على التطعيمات.

المصدر: RT + "رويترز"