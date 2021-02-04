الشرطة البريطانية تعتقل شخصين بسبب منشور يقارن بين حملة التطعيم ضد كورونا والمحرقة

اعتقلت الشرطة البريطانية، شخصين بينهما بيرس كوربين، شقيق زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، لنشرهما منشورات تقارن بين حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد مع المحرقة.

وقالت الشرطة، الخميس، إنها ألقت القبض على رجلين يتهمان بنشر منشورات تشكك في حملة التلقيح في جنوب لندن أوائل يناير 2021، مضيفة أنه تم الإفراج عنهما بكفالة حتى مارس المقبل، وأن التحقيق مستمر.

وأكد بيرس كوربين، البالغ 73 عاما من عمره، أنه وصل إلى مركز شرطة في لندن أمس الأربعاء طوعا، حيث تم اعتقاله بتهمة خرق النظام العام.

ويظهر المنشور الذي لقي انتقادات شديدة مدخلا إلى معسكر أوشفيتز للإبادة، الذي قتل فيه نحو 1.2 مليون شخص في زمن الحرب العالمية الثانية، وكتب عليه: "اللقاحات طريق آمن للحرية".

ونشر كوربين وأنصاره هذا المنشور، الذي يحتوي نسخته الورقية على اسمه، عبر الإنترنت وكذلك عبر بوابات منازل في بعض مناطق جنوب لندن الشهر الماضي.

dailymail.co.uk

المصدر: وكالات