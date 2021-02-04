الهند: ملتزمون بمواصلة الدعم الإنساني لميانمار لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الخميس أن بلادها ستقدم مساعدات إنسانية لميانمار لمواجهة جائحة كورونا، مع تصاعد الضغوط الدولية على قادتها العسكريين في أعقاب الانقلاب على السلطة.

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وأرسلت نيودلهي 1.5 مليون جرعة من لقاح COVID-19 إلى ميانمار في إطار جهد دبلوماسي الشهر الماضي قبل أن يطيح الجيش بالزعيمة أونغ سان سو كي، ويحتجزها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراغ سريفاستافا، في تصريح صحفي، إن الهند تراقب الوضع عن كثب لكنها لن تتراجع عن المساعدات.

وأضاف: "نبقى ملتزمين بمواصلة دعمنا الإنساني لشعب ميانمار في التخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية للوباء".

المصدر: رويترز