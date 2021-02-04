اليونان.. صحيفة رائجة تحث الحكومة على الشراء الفوري للقاح الروسي "سبوتنيك V"

كتبت صحيفة "Dimokratia" الرائجة في اليونان في مقال لها أنه يتوجب على البلاد الحصول وبشكل فوري على لقاح "سبوتنيك V"الروسي لأنه "الأمل الوحيد لإنقاذ السياحة في الصيف".

وجاء في عنوان الصحيفة الأكثر رواجا في البلاد، على صفحتها الرئيسية بعددها الصادر اليوم الخميس:"أحصل على سبوتنيك الآن!".

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وكتبت الصحيفة، "لقد استيقظت المفوضية الأوروبية وهي في عجلة من أمرها لاعتماده (اللقاح الروسي) والموافقة عليه.. الالمان يركضون بالفعل ونحن نائمون.. فوفقا للخبراء، إن اللقاح الروسي أكثر أمانا وفعالية وأسهل في الاستخدام، ولا يتطلب درجات حرارة تخزين منخفضة للغاية".

وتابعت الصحيفة: "الكل الآن يريد اللقاح سبوتنيك، إن الدول الأوروبية تحول أنظارها الواحدة تلو الاخرى إلى الشرق بعد الاضطرابات التي سببتها أوروبا بسبب برامج التطعيم في الدول التي وقعت معها عقود غير موفقة".

وكتبت الصحيفة: "هذا هو الأمل الوحيد لإنقاذ الصيف وتجنب الفشل الذريع".

ولفتت الصحيفة إلى أن هنغاريا هي الوحيدة فقط من دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت بالفعل في تسلم شحنات جرعات اللقاح الروسي، دون انتظار موافقة سلطات الاتحاد الأوروبي.

وتأمل اليونان في تطعيم جزء كبير من السكان بحلول بداية الموسم السياحي، لجعل السياحة آمنة، بسبب الحجر الصحي، إذ فقدت البلاد الكثير من دخلها جراء تدهور السياحة.

وفي رد المتحدث باسم الحكومة اليونانية عما إذا كانت الحكومة تبحث إمكانية توفير لقاح سبوتنيك الروسي، قال كريستوس تارانتيليس المتحدث باسمها: "بالنسبة للقاح سبوتنيك، فنحن، كحكومة، نتحرك داخل الإطار الأوروبي، كما تعلمون، لشراء اللقاحات، أعتقد أن موضوع لقاح سبوتنيك الروسي ليس موضوع البحث حاليا، حيث لم يتم تلقي موافقة وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بعد".

وأشار إلى أن "أولوية الحكومة، على أي حال، هي ضمان سلامة الصحة العامة".

وفي وقت سابق ، كتبت جميع وسائل الإعلام اليونانية الرائدة عن ما نشرته المجلة الطبية العلمية العالمية "لانسيت" حول بيانات عن المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي ضد كورونا التي تؤكد نجاعته وأمانه.

من جهته وصف ممثل الحكومة اليونانية في المنظمات الدولية حول القضايا المتعلقة بفيروس كورونا، البروفيسور إلياس موسيالوس، اللقاح الروسي بأنه فعال للغاية. ويعتقد أن الفعالية العالية وتقليل شدة المرض بعد جرعة واحدة فقط من اللقاح الروسي أمر مشجع.

ونشرت مجلة لانسيت العلمية مؤخرا نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي مؤكدة كفاءتها العالية وسلامتها، إذ أظهر اللقاح في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية معدلات عالية من الفعالية والمناعة والسلامة، وكانت فعالية اللقاح 91.6٪، كما يوفر اللقاح حماية كاملة ضد الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي