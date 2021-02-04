فوضى في مطار هيثرو بعد تعطل أجهزة فحص جوازات السفر

واجه موظفو مطار هيثرو بلندن، يوم أمس، حالة من الفوضى بعد تعطل أجهزة فحص جوازات السفر، استدعت تدخل أفراد الأمن لمنع المسافرين من القفز فوق الحواجز، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وقال أحد المسافرين إن الفوضى اندلعت بعد أن توقفت بعض الآلات عن العمل، حيث قال الركاب إنهم أجبروا على الوقوف في طوابير لساعات بعد رحلة مباشرة قادمة من دبي.

وقال عدنان رضا، 34 عاما، من برمنغهام، إن الآلات المعطلة في مطار لندن أدت إلى حدوث فوضى "تمرد" من قبل الركاب، وقد حاول بعضهم تجاوز الحواجز قبل أن يتصدى لهم عناصر القوى الأمنية ويحتجزونهم.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن شخصين "حاولا الهرب من التفتيش"، لكن المسؤولين أوقفوهما "على الفور".

وقد تقرر حظر الرحلات الجوية المباشرة من دبي إلى المملكة المتحدة، مما استدعى عودة الركاب إلى بريطانيا قبل بدء تطبيق القواعد.

المصدر: "ديلي ميل"