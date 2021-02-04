إيرلندا: الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد فترات السماح لفحص البضائع البريطانية

قال وزير الخارجية الايرلندي، سيمون كوفيني، إن الاتحاد الأوروبي يدرس مطالب بريطانيا وبعض الساسة الإيرلنديين لتمديد فترات السماح لفحص البضائع، لكن البروتوكول لن يتغير بشكل كبير.

وأوضح كوفيني في حديث لراديو BBC أن "فكرة فترات السماح تهدف لإتاحة الوقت للتكيف وليس لوضع بدائل دائمة"، مشيرا إلى أنه "تجري دراسة تمديد بعض فترات السماح".

وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون واقعيين. لن يكون هناك أي تغيير جذري، فالأمر يتعلق بالنظر في مكامن المرونة الحالية واستخدامها بشكل أكثر فعالية، واتباع نهج عملي ضمن حدود البروتوكول".

المصدر: "رويترز"