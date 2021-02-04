 
مباشر

إيرلندا: الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد فترات السماح لفحص البضائع البريطانية

أخبار العالم

إيرلندا: الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد فترات السماح لفحص البضائع البريطانية
Reuters
وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppf2

قال وزير الخارجية الايرلندي، سيمون كوفيني، إن الاتحاد الأوروبي يدرس مطالب بريطانيا وبعض الساسة الإيرلنديين لتمديد فترات السماح لفحص البضائع، لكن البروتوكول لن يتغير بشكل كبير.

وأوضح كوفيني في حديث لراديو BBC أن "فكرة فترات السماح تهدف لإتاحة الوقت للتكيف وليس لوضع بدائل دائمة"، مشيرا إلى أنه "تجري دراسة تمديد بعض فترات السماح".

وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون واقعيين. لن يكون هناك أي تغيير جذري، فالأمر يتعلق بالنظر في مكامن المرونة الحالية واستخدامها بشكل أكثر فعالية، واتباع نهج عملي ضمن حدود البروتوكول".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا