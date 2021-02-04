 
مباشر

رئيس الوزراء الأوكراني: نصف الأوكرانيين غير مستعدين للتطعيم

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأوكراني: نصف الأوكرانيين غير مستعدين للتطعيم
Reuters
رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppeu

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، اليوم الخميس إن نصف سكان أوكرانيا البالغ عددهم 41 مليون نسمة غير مستعدين للتطعيم ضد فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
 أوكرانيا تتلقى في فبراير 117 ألف جرعة من لقاح
 أوكرانيا تتلقى في فبراير 117 ألف جرعة من لقاح "فايزر"

وتخطط الحكومة الأوكرانية لبدء حملة التطعيم ضد كورونا في منتصف فبراير الجاري.

وقالت وزارة الصحة الأوكرانية في وقت سابق، إنها ستستلم 117000 جرعة من لقاح شركة "فايزر" الأمريكية المضاد لكوفيد-19، في منتصف فبراير، وذلك في إطار الموجة الأولى من التطعيم في البلاد وفق آلية "COVAX" الدولية.

المصدر: رويترز

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا