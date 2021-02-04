كولومبيا ونيكارغوا تجريان مفاوضات بخصوص اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

أعلنت كل من كولومبيا ونيكارغوا عن إجراء مفاوضات مع الجانب الروسي بخصوص شراء اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V".

وقال نائب رئيس نيكاراغوا، روزاريو موريللو، إن السلطات بعد إصدار الإذن باستخدام اللقاح الروسي تتفاوض مع الجانب الروسي لضمان توفير اللقاح في المستقبل القريب.

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وأضاف موريللو عبر قناة التلفزيون المحلية "كانال 4": "نحن نمضي قدما في المفاوضات مع روسيا، مع المؤسسات ذات الصلة، لضمان توفير اللقاحات في المستقبل القريب"

وأشار إلى أن اللقاح الروسي أظهر فاعلية و"سيكون أداة قوية لتعزيز صحة وحياة الأسر في نيكاراغوا".

من جهته قال وزير الصحة الكولومبي فرناندو رويز، إن السلطات الكولومبية تتفاوض مع عدد من الشركات المصنعة للقاحات ضد فيروس كورونا، بما في ذلك ما يتعلق باللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وأضاف وزير الصحة: "نحن نواصل المناقشة حول سبوتنيك، وهناك فرصة للحصول عليه، وكذلك على لقاحات أخرى".

وكانت المجلة العلمية العالمية المرموقة "لانسيت" قد نشرت يوم الثلاثاء نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي، مؤكدة الفعالية العالية للقاح واستخدامه الآمن.

خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أظهر اللقاح معدلات عالية من الفعالية والمناعة والسلامة وكانت فعالية اللقاح 91.6٪، كما يوفر اللقاح حماية كاملة ضد الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي