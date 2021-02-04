النمسا تدعو للتخلى عن الحجج الجيوسياسية أثناء دراسة مسألة تسجيل اللقاح الروسي

صرح المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، أن على الوكالة الطبية الأوروبية دراسة طلبات التسجيل للقاحين الروسي والصيني ضد كورونا، مؤكدا عدم جواز وضع حظر جيوسياسي في هذا المجال.

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وكتب كورتز في تغريدة على موقع "تويتر": "لا يجوز وضع أي حظر جيوسياسي أثناء عملية تسجيل اللقاحات. وطبعا يجب على الوكالة الطبية الأوروبية التحقق من إمكانية تسجيل اللقاحين الصيني والروسي حال حصولها على الطلبات بهذا الخصوص".

وأشار إلى أهمية استخدام كل اللقاحات الإضافية الفعالة في مكافحة الوباء. وأضاف: "لن نتمكن من هزيمة الوباء إلا بفضل التعاون الدولي".

وقال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إن صندوقه قد قدم الوثائق الضرورية لتسجيل اللقاح الروسي إلى المؤسسة الطبية الأوروبية. ومن الممكن أن يصدق الاتحاد الأوروبي على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في أراضي بلدان الاتحاد في بداية مارس القادم.

ونشرت مجلة "لانسيت" ("The Lancet") العلمية الرصينة نتائج المرحلة الثالثة لتجربة لقاح "سبوتنيك V" الروسي، التي تثبت فعاليته العالية واستخدامه الآمن.

المصدر: نوفوستي