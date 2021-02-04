إيطاليا تتوجه بطلب للاتحاد الأوروبي للإسراع في تقييم اللقاح الروسي

توجهت إيطاليا بطلب لوكالة الأدوية الأوروبية لتسريع إجراءات تقييم اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بهدف الحصول على موافقة لاستخدامه في تطعيم السكان.

وقال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، في تصريح صحفي: "لا ينبغي أن نخشى اللقاحات من مختلف البلدان، فمن المهم أن تحصل هذه اللقحات على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية EMA، طلبنا من الاتحاد الأوروبي تسريع التقييم العلمي للقاح الروسي واللقحات من دول أخرى".

وفي وقت سابق شدد عدد من المسؤولين في المقاطعات الإيطالية على ضرورة إسراع الحكومة في شراء اللقاح الروسي "سبوتنيك v" المضاد لكورونا، دون تضييع للوقت.

وقال المستشار الصحي لمقاطعة لاتسيو، أليسيو داماتو، إن "الدراسة التي أجرتها مجلة "لانسيت" العلمية الموثوقة، تؤكد صحة وفعالية اللقاح الروسي".

كما أكد على أهمية ان تحصل بلاده على لقاح سبوتنيك v" الروسي.

هذا وقد نشرت مجلة The Lancet العلمية البريطانية في مقال، نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وأكدت أن نسبة نجاعة اللقاح الروسي تفوق مثيلاتها لدى اللقاحات الأخرى.

كما أكدت على تفوقه من حيث السلامة، وسهولة النقل بسبب نظام درجة الحرارة +2 +8 درجات وسعره المعقول"، ووصفت اللقاح الروسي بأنه "لقاح للبشرية جمعاء".

المصدر: تاس